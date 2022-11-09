Коронавирус в Бурятии пошёл в рост

За сутки госпитализировали семь человек



За прошедшие сутки в Бурятии выявили 37 больных коронавиурсом. Это значительно больше, чем днём ранее, когда зафиксировали 11 новых заражённых. Ещё днём ранее сообщалось 15 новых пациентах.



Общее число случаев заражений за всё время на 9 ноября составляет 152 308. Из них 46% (70 168) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии от COVID-19 умерли 3092 жителя Бурятии. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



В больницах сегодня лечатся 36 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано семь человек. В реанимации находятся пять больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении – ещё 164 человека.

