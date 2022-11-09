В Улан-Удэ транспортные полицейские провели со студентами классный час

Общество, Фото: из архива

Он был посвящён правовой грамотности



Юрисконсульт Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Цыбжит Матвеева и инспектор по делам несовершеннолетних Жаргалма Будаева провели для студентов Бурятского колледжа недропользования классный час правовой грамотности.



- Ребятам напомнили о важности соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта и в быту. Были затронуты темы буллинга, информационной безопасности, экстремизма и терроризма в интернет-пространстве. Правоохранители рассказали о правилах кибербезопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой или соучастником преступления, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Транспортные полицейские продолжат правовое просвещение в образовательных организациях республики, поэтому каждый сможет задать свои вопросы практикующим юристам.



