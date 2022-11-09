Он был посвящён правовой грамотности
Юрисконсульт Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Цыбжит Матвеева и инспектор по делам несовершеннолетних Жаргалма Будаева провели для студентов Бурятского колледжа недропользования классный час правовой грамотности.
- Ребятам напомнили о важности соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта и в быту. Были затронуты темы буллинга, информационной безопасности, экстремизма и терроризма в интернет-пространстве. Правоохранители рассказали о правилах кибербезопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой или соучастником преступления, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские продолжат правовое просвещение в образовательных организациях республики, поэтому каждый сможет задать свои вопросы практикующим юристам.
В Улан-Удэ транспортные полицейские провели со студентами классный час
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он был посвящён правовой грамотности
Мероприятие прошло в рамках проекта «Донор в погонах»
До конца года уберут ещё 45 тысяч кубометров мусора
Там появился огромный светящийся додекаэдр
С начала года на железной дороге травмированы шесть детей
В мероприятии участвовали 11 человек
В классе числится 22 ученика
В деле разбиралась прокуратура
В конкурсе участвовала 21 работа
Бурятский республиканский педагогический колледж вошёл в число победителей конкурса «100 лучших товаров России»
Жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их
Церемония передачи состоялась в посёлке Сосновый Бор
Только за четыре месяца работы количество желающих увеличилось почти вдвое
Дорожная техника подготовлена к снегопадам
Распоряжение распространяется абсолютно на все маломерные моторные суда