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Атаман из Бурятии завоевал медаль чемпионата мира по метанию ножа

Атаман из Бурятии завоевал медаль чемпионата мира по метанию ножа
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
В чемпионате мира приняли участие спортсмены из 10 стран

Медаль чемпионата мира по спортивному метанию ножа завоевал Александр Тырин, атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица», президент федерации по спортивному метанию ножа Бурятии. Спортсмен стал бронзовым призёром на дистанции 5 метров. Об этом сообщили в минспорта Бурятии.



Чемпионат и первенство мира проходило в Москве с 5 по 6 ноября. В состязаниях приняли участие более 100 участников из 10 стран, но особая конкуренция была между российскими спортсменами.

Александр Тырин за последние два года завоевал три золотые медали чемпионата России, в этом году он подтвердил звание мастера спорта. 
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