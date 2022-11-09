Атаман из Бурятии завоевал медаль чемпионата мира по метанию ножа

Чемпионат и первенство мира проходило в Москве с 5 по 6 ноября. В состязаниях приняли участие более 100 участников из 10 стран, но особая конкуренция была между российскими спортсменами.Александр Тырин за последние два года завоевал три золотые медали чемпионата России, в этом году он подтвердил звание мастера спорта.