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Студенты балета из Бурятии одержали победу в Москве

Студенты балета из Бурятии одержали победу в Москве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Фестиваль «Культурные сезоны» проводится для выявления талантливой молодёжи в сфере классического балета

Двое воспитанников Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева стали лауреатами IV межрегионального фестиваля-конкурса «Культурные сезоны» в Москве. Студенты Булчун Аюш и Тунгалаг Щарастепанова завоевали дипломы 1 степени в категории профессионалов, где представили дуэт «Парижское веселье».

- Булчун Аюш является студентом по классу педагога Юрия Муруева, народного артиста России. Педагог Тунгалаг Шарастепановой – Татьяна Муруева, народная артистка Бурятии, заслуженный работник культуры России, - рассказал директор Бурятского республиканского хореографического колледжа Владимир Кожевников.

Педагог Юрий Муруев, сопровождавший в поездке воспитанников, отмечен благодарностью жюри фестиваля за «большой вклад в популяризацию классического балета, передачу своих знаний, формирование интеллектуального, культурного и нравственного воспитания личности подрастающего поколения».

Творческий конкурс проходил с 28 октября по 1 ноября на двух сценических площадках: Московском областном государственном академическом театре «Русский балет» и Московском губернском театре. Конкурс включал несколько этапов. Всего за четыре дня соревнований выступили 530 участников, которые представили 230 номеров.

Конкурсантов оценивали легендарные премьеры Большого театра, известные педагоги и балетмейстеры, такие как народные артисты СССР Борис Акимов и Вячеслав Гордеев.

В жюри также работали заслуженный артист России Юрий Васюченко, педагог Московской академии хореографии Илья Рыжаков, танцовщик Большого театра Александр Войтюк. В предварительном отборе конкурсантов участвовали премьер Большого театра Артемий Беляков и первая солистка театра Дарья Хохлова.

Итоги конкурса были подведены накануне Международного дня балета перед гала-концертом, на котором прошло награждение победителей.

Фестиваль «Культурные сезоны» проводится среди детей и молодёжи, занимающихся балетом, со всей России. Цель масштабного проекта - выявления талантливой молодёжи в сфере классического балета.

Булчун Аюш и Тунгалаг Щарастепанова, представлявшие на фестивале Бурятию, помимо конкурсной части, также приняли участие в мастер-классах по классической и современной хореографии, академическому и эстрадному вокалу, декламации/сценической речи, актёрскому мастерству. Они прослушали авторские лекции по истории и культуре, участвовали в конференциях, дискуссиях и семинарах-практикумах.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поздравила ребят с победой на престижном всероссийском фестивале.

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