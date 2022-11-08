В Улан-Удэ рыбаков предупреждают об опасности подлёдной рыбалки

На Селенге и Уде толщина льда местами не достигает и двух сантиметров
С наступлением холодов спасатели не рекомендуют жителям Улан-Удэ выходить на лед. Проводятся рейды на реках в целях недопущения несчастных случаев.
- В настоящее время на реках Селенга и Уда идет период ледостава. Толщина льда местами не достигает и двух сантиметров, такой лёд коварен и опасен для человека. С середины ноября будет проводится ежедневный мониторинг толщины льда, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.
Безопасная толщина льда для человека должна составлять не менее 7 см. Лёд должен быть прозрачным и твёрдым. Поэтому спасатели обращаются к жителям воздержаться от выходов и выездов на лед. Родителей просят внимательно следить за детьми и провести с ними беседы.
С начала ноября в местах потенциально опасных для провала людей идёт подготовка и установка знаков о запрете выхода и выезда на лед. Также будут перекрыты несанкционированные съезды - установлены бетонные блоки.
- Напоминаем любителям подледной ловли, что скопление людей на небольшой площади ведет к тому, что лед может просто не выдержать! - подчеркнул Дмитрий Федоров.
Прошлой зимой в Улан-Удэ был зафиксирован один трагический случай, связанный с провалом человека под лед.
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