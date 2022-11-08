Лучники Бурятии завоевали 20 медалей первенство СФО и ДФО

Турнир принимал Улан-Удэ
Первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука проходило с 4 по 8 ноября в Улан-Удэ. Принять участие в соревнованиях приехало более 400 спортсменов из регионов СФО и ДФО.
Спортсмены Бурятии показали отличную стрельбу и смогли завоевать 20 медалей первенства: семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых в личных и командных первенствах.
- Региональный центр по стрельбе лука уже во второй принимает спортсменов Сибири и Дальнего Востока. В этот раз к первенству присоединились Новосибирская область и Приморский край, - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.
Отличились в личном первенстве в стрельбе из классического лука Энхэ Хандуев и Эржена Очирова среди юниоров/юниорок до 21 года. Бронзовыми призёрами стали Сергей Цыренов и Дари Даржаева. Среди юношей/девушек в этой дисциплине серебро завоевали Сергей Матвеев и Кристина Елшина. Бронза у Санжэ Цыдыпова и Алтаны Матыповой.
В блочном луке на высшую ступень пьедестала удалось подняться Анастасии Матуевой. Серебро завоевал Дмитрий Батомункуев. Бронзовый успех также праздновали Пурбодоржи Чимитов и Сойжина Соктоева.
Золотые медали в командном первенстве в стрельбе из блочного лука завоевали юниоры/юниорки до 21 года - Дмитрий Батомункуев, Владимир Доржиев, Пурбодоржи Чимитов и Валерия Балаганова, Аяна Очирова, Сойжина Соктоева. В классическом луке в этой же возрастной категории лучшими стали Бато Доржиев, Энхэ Хандуев, Сергей Цыренов и Дари Даржаева, Дари Жамсуева, Эржена Очирова.
Обладателями серебряных медалей первенства в командном соревновании в стрельбе из классического лука также стали юниоры/юниорки: Баясхалан Батуев, Амгалан Дамбаев, Санжэ Цыдыпов и Марина Агванова, Ирина Далбаева, Алтана Матыпова.
В блочном луке среди юношей/девушек в командном первенстве также удалось завоевать призовые места: II – Чингис Раднаев, Булат Сандитов, Егор Уладаев и III – Кира Батуева, Анастасия Матуева, Арюна Эрдыниева.
Лучники Бурятии завоевали 20 медалей первенство СФО и ДФО
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