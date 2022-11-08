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Команда юных пожарных из Бурятии выступит за весь Дальневосточный округ

Команда юных пожарных из Бурятии выступит за весь Дальневосточный округ
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Ребята уже одержали победу на межрегиональном этапе

С 1 по 30 ноября проходит финал всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России». В конкурсе участвуют 10 лучших дружин юных пожарных из восьми федеральных округов страны. Все команды уже прошли межрегиональный отбор.

Дальневосточный федеральный округ будет представлять дружина юных пожарных «Огнеборцы» из Сосново–Озерской средней школы №2 Еравнинского района Бурятии. Ребята уже одержали победу на межрегиональном этапе, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии.

- Настрой у нас боевой, мы намерены одержать победу. Ребята переживают, я их понимаю – очень волнительно представлять целый регион на всероссийском этапе, но всячески поддерживают друг друга и меня, - сказала заместитель директора по воспитательной работе школы Туяна Жалсобон.

В рамках подготовки к конкурсу «Домашнее задание» юные пожарные посетили с экскурсией пожарно-спасательную часть №56. 
юные пожарные

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