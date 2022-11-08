Всего участвовали более 260 пожилых россиян, а также иностранцев
Забайкальские пенсионеры взяли серебро на XII всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Соревнования проходили в онлайн-формате в Москве.
Команду Забайкальского края представляли четыре человека - Татьяна Пинаева, Татьяна Кутсар, Владимир Левошко из Читы, а также Виктор Дорошевич из Петровск-Забайкальского.
Участникам нужно было выполнить три задания – работа на смартфоне, работа в поисковой системе Яндекс и финансовая грамотность в цифровой среде. Каждое задание включало 12 вопросов.
По итогам состязаний также Владимир Николаевич стал бронзовым призёром в номинации «Работа на смартфоне», а Татьяна Пинаева взяла серебряную медаль. Более того, Татьяна Александровна стала самой старшей участницей соревнований – женщине 77 лет . В абсолютном первенстве среди мужчин забайкалец Владимир Левошко занял второе место. В командном первенстве сборная Забайкальского края оказалась на втором месте, сообщили в минспорте края.
Всего приняло участие более 260 спортсменов из 66 регионов России, а также из пяти стран – Финляндии, Литвы, Германии, Великобритании и Армении.
Пенсионеры из Забайкалья стали вице-чемпионами России по компьютерному многоборью
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