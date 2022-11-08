08 ноября

07 ноября

Популярное

Пенсионеры из Забайкалья стали вице-чемпионами России по компьютерному многоборью

Пенсионеры из Забайкалья стали вице-чемпионами России по компьютерному многоборью
Общество,  Фото:минспорта Забайкальского края
Всего участвовали более 260 пожилых россиян, а также иностранцев

Забайкальские пенсионеры взяли серебро на XII всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью. Соревнования проходили в онлайн-формате в Москве.

Команду Забайкальского края представляли четыре человека - Татьяна Пинаева, Татьяна Кутсар, Владимир Левошко из Читы, а также Виктор Дорошевич из Петровск-Забайкальского.

Участникам нужно было выполнить три задания – работа на смартфоне, работа в поисковой системе Яндекс и финансовая грамотность в цифровой среде. Каждое задание включало 12 вопросов.

По итогам состязаний также Владимир Николаевич стал бронзовым призёром в номинации «Работа на смартфоне», а Татьяна Пинаева взяла серебряную медаль. Более того, Татьяна Александровна стала самой старшей участницей соревнований – женщине 77 лет . В абсолютном первенстве среди мужчин забайкалец Владимир Левошко занял второе место. В командном первенстве сборная Забайкальского края оказалась на втором месте, сообщили в минспорте края.

Всего приняло участие более 260 спортсменов из 66 регионов России, а также из пяти стран – Финляндии, Литвы, Германии, Великобритании и Армении.


пенсионеры компьютерное многоборье чемпионат России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В заказнике в Бурятии открылись птичьи «столовые»
В заказнике в Бурятии открылись птичьи «столовые»
Общество, 08.11.2022
Кормушки смастерили местные жители
В центре Улан-Удэ предложили обустроить искусственный пруд с утками
В центре Улан-Удэ предложили обустроить искусственный пруд с утками
Общество, 08.11.2022
«В идеале летом развести уточек, а зимой – кататься на коньках», - рассказал архитектор
В Забайкалье призывают «уйти от излишеств» на Новый год
В Забайкалье призывают «уйти от излишеств» на Новый год
Общество, 08.11.2022
 «Вместе V Новый год» - слоган нынешнего праздника в регионе
В Бурятии детсадовцев научили выращивать фасоль
В Бурятии детсадовцев научили выращивать фасоль
Общество, 08.11.2022
Познавательные занятия провели на севере республики 
В Бурятии снижается заболеваемость ОРВИ
В Бурятии снижается заболеваемость ОРВИ
Общество, 08.11.2022
Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
В Бурятии проведут литературный фестиваль «Байкальские чтения»
В Бурятии проведут литературный фестиваль «Байкальские чтения»
Общество, 08.11.2022
В этом году фестиваль посвящён поэту Матвею Рабдановичу Чойбонову
В Улан-Удэ открыли исправительный центр без колючей проволоки
В Улан-Удэ открыли исправительный центр без колючей проволоки
Общество, 08.11.2022
В исправительном центре осуждённые к принудительным работам будут жить в комфортных условиях
В Улан-Удэ заявили, что основные последствия снегопада ликвидированы
В Улан-Удэ заявили, что основные последствия снегопада ликвидированы
Общество, 08.11.2022
Власти сообщили, сколько городских дорог подсыпали
«Собралась огромная толпа»: Улан-удэнцы не могут дождаться 55-й маршрут
«Собралась огромная толпа»: Улан-удэнцы не могут дождаться 55-й маршрут
Общество, 08.11.2022
На остановке скапливается по несколько десятков человек
Улан-удэнца оставили без света дольше положенного
Улан-удэнца оставили без света дольше положенного
Общество, 08.11.2022
Горожанин пожаловался в муниципальную жилищную инспекцию
В Северобайкальске впервые обучают «целевиков» - будущих медсестёр
В Северобайкальске впервые обучают «целевиков» - будущих медсестёр
Общество, 08.11.2022
Первый набор из 25 студентов успешно проходит обучение
Росгвардейцы Бурятии почтили память погибших коллег
Росгвардейцы Бурятии почтили память погибших коллег
Общество, 08.11.2022
В память о героях прозвучал троекратный оружейный салют
Учёные нашли в Бурятии неисследованные пещеры
Учёные нашли в Бурятии неисследованные пещеры
Общество, 08.11.2022
В одной из них есть рисунки древних людей
Проект о Байкале «Мусор из головы» обошёл соперника на 1000 голосов
Проект о Байкале «Мусор из головы» обошёл соперника на 1000 голосов
Общество, 08.11.2022
Он стал лучшим в номинации «Территория для жизни» среди НКО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^