В Бурятии снижается заболеваемость ОРВИ

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре



За неделю с 31 октября по 6 ноября в Бурятии зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).



- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период привито 419 тысяч человек, что составляет 42,6 % от численности населения.

