Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
За неделю с 31 октября по 6 ноября в Бурятии зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), - отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период привито 419 тысяч человек, что составляет 42,6 % от численности населения.
В Бурятии снижается заболеваемость ОРВИ
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