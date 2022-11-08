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В Бурятии проведут литературный фестиваль «Байкальские чтения»

В Бурятии проведут литературный фестиваль «Байкальские чтения»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году фестиваль посвящён поэту Матвею Рабдановичу Чойбонову

В ноябре в Бурятии стартует литературный фестиваль «Байкальские чтения». В этом году он посвящён 75-летию со дня рождения народного поэта Бурятии, общественного деятеля, бывшего председателя Союза писателей республики Матвея Чойбонова. Он ушёл из жизни в октябре 2021 года.

- В Национальной библиотеке в третий раз состоится литературный фестиваль «Байкальские чтения», в этом году он посвящён памяти Матвея Рабдановича. А в формате онлайн состоится традиционная литературная мастерская, где опытом и знаниями с молодыми литераторами поделятся известные российские писатели и поэты, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

15 ноября в 15:00 в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки Бурятии состоится творческий вечер памяти Матвея Чойбонова. В творческом вечере примут участие члены Союза писателей Бурятии, ведущие деятели культуры, творческие коллективы, а также родные, близкие и друзья поэта.

12 ноября в 14:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Татьяна Григорьева, член Союза писателей России, представит свою новую книгу. «Клавиатурное сопрано» — это короткие рассказы о реальной жизни автора, пестрая коллекция воспоминаний и впечатлений.


Возрастное ограничение 12+
фестиваль писатели

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