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В Улан-Удэ заявили, что основные последствия снегопада ликвидированы

В Улан-Удэ заявили, что основные последствия снегопада ликвидированы
Общество, 
Власти сообщили, сколько городских дорог подсыпали

В Улан-Удэ комбинат по благоустройству продолжает устранять последствия утреннего снегопада. Сейчас на городские улицы высыпано более 220 тонн песка – это около 128 «КамАЗов», сообщили в мэрии.

- За пять часов коммунальщики подсыпали более 80 городских улиц, на всех особо опасных участках последствия снегопада ликвидированы, - заявили в администрации Улан-Удэ.

Так, подсыпаны улицы Зои Космодемьянской, Терешковой, проспект Строителей, проспект 50-лет Октября, развязка на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, проспект 50-летия Октября, а также улицы Лысогорская, Революции 1905 года, Сухэ-Батора, Смолина, «Клеверная» развязка и др.

- Техника была готова с вечера – мы направили 12 пескоразбрасывателей на подсыпку городских дорог. Вечером также будет дежурить техника для подсыпки. В настоящее время мои заместители по уборке территорий объезжают все три района города и фиксируют места, где необходима подсыпка, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.

Сообщить о необходимости подсыпки городских улиц жители могут круглосуточно по телефонам диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.
Снегопад подсыпка песком

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