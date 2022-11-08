«Собралась огромная толпа»: Улан-удэнцы не могут дождаться 55-й маршрут

На остановках скапливается по несколько десятков человек



Жители Улан-Удэ массово жалуются на работу 55-го автобусного маршрута. По словам пассажиров, маршрутку приходится ждать больше часа, а на остановках собирается около ста человек. Об этом в паблике «Аноним 03» написали сразу несколько человек.



«Огромная толпа стояла сегодня утром на конечной в посёлке Сокол. Человек сто стояли и ждали полчаса автобус. 55-й маршрут не ездит и другим тоже не даёт. И так каждый день, а в выходные ещё хуже. Вечером уехать невозможно», - сетует один из пассажиров.



«Опять транспортный коллапс! Где 55 маршрут? Целый час стоим толпой на конечной остановке в Соколе! Огромные районы Сокол и Аэропорт... Сотни людей не могут уехать на работу. Забастовка какая-то у водителей или что?» - задаётся вопросом другой горожанин.



Ещё одна улан-удэнка рассказала, что по этой причине опоздала сегодня на работу. «Утром был кошмар», - описала она.



В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ прокомментировали сложившуюся ситуацию следующим образом:



«На маршруте работает 21 единица транспорта. Утверждённый интервал движения составляет 8-10 минут, после 20:00 – 20 минут, отправление последних автобусов с конечных остановок - в 21:00. Время окончания работы автобусов на линии около 22:00. Телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта - 45-45-53».



На данный момент неизвестно, решится ли вопрос с нарушением графика на маршруте. Но каждый столкнувшийся с подобной проблемой может обратиться на горячую линию.



