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В Бурятии детсадовцев научили выращивать фасоль

В Бурятии детсадовцев научили выращивать фасоль
Общество,  Фото:РАЛХ
Познавательные занятия провели на севере республики

Сотрудники Муйского лесхоза совместно с педагогами центра дополнительного образования детей «Созвездие» провели интересные занятия в детских садах «Берёзка», «Солнышко» и «Золотой ключик» посёлка Таксимо. Они рассказали дошколятам о роли леса в жизни человека, важности ответственного и бережного отношения к природе Бурятии.

- Малыши задавали множество вопросов, например, какие животные живут в лесах. Больше всего, ребят интересовало, залегли медведи в спячку или нет. Дети очень внимательно слушали нас, и обещали, что будут беречь лес и его жителей, - поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.

Также для ребят подготовили интерактивное занятие, где им предстояло посадить фасоль. Для начала ребята посмотрели красочный мультфильм, и узнали, как из маленького семечка можно вырастить растение.

- Мы подготовили для ребят все необходимое для посадки фасоли. Малыши очень аккуратно распределили грунт по стаканчикам, полили и посадили фасоль. Затем, мы подписали каждый стаканчик, чтобы ребята не запутались, где чьё растение, - рассказала педагог «Созвездия» Тамара Маломуж.

Подобные занятия проводятся с детьми на постоянно. По словам организаторов, они не только положительно сказываются на кругозоре учеников, но и формируют экологическую культуру подрастающего поколения, а также помогают повысить престиж лесных профессий, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. 
РАЛХ

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