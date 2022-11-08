Горожанин пожаловался в муниципальную жилищную инспекцию
В Улан-Удэ житель ДНТ «Весна» обратился в муниципальную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку по факту отключения электрической энергии.
- Свет в его доме был отключен за неуплату. Расплатившись с долгами, горожанин ждал света три дня вместо двух дней. Срок установлен пунктом 120 постановления правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», - сообщает администрация города.
Республиканская служба государственного и жилищного надзора Бурятии по результатам проверки признала вину должностного лица и назначила наказание в виде предупреждения.
Улан-удэнца оставили без света дольше положенного
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