Улан-удэнца оставили без света дольше положенного

Горожанин пожаловался в муниципальную жилищную инспекцию



В Улан-Удэ житель ДНТ «Весна» обратился в муниципальную жилищную инспекцию с просьбой провести проверку по факту отключения электрической энергии.



- Свет в его доме был отключен за неуплату. Расплатившись с долгами, горожанин ждал света три дня вместо двух дней. Срок установлен пунктом 120 постановления правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», - сообщает администрация города.



Республиканская служба государственного и жилищного надзора Бурятии по результатам проверки признала вину должностного лица и назначила наказание в виде предупреждения.

