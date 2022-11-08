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В Забайкалье призывают «уйти от излишеств» на Новый год

В Забайкалье призывают «уйти от излишеств» на Новый год
Общество,  Фото:pixabay.com.
«Вместе V Новый год» - слоган нынешнего праздника в регионе

Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович представила правительству региона и главам муниципальных образований концепцию новогодних мероприятий, вектор которого определён с учётом текущей общественно-политической ситуации в стране.

По её словам, в целом на территории края планируется около трёх тысяч новогодних и рождественских мероприятий с охватом не менее 350 тысяч человек. Максимальное внимание будет на семейные ценности, нравственность и патриотизм, никого нельзя оставить без внимания, отметили в пресс-службе краевого правительства.

- Слоган «Вместе V Новый год» определён, как сверхзадача праздника. Вместе с Россией, вместе с новыми субъектами, с семьями мобилизованных и героями России. При подготовке сценариев мероприятий, специалистам культуры и образования рекомендовано опираться на героические образы России и этносов, демонстрировать праздник Новый год, как образ мирной и дружной жизни, которую в разные периоды истории России защищали героически и самоотверженно, - отметила Ирина Левкович.

Министр сообщила, что концентрация праздничных событий определена в два временных отрезка: с 5 по 20 декабря. Знаковыми станут старт всех новогодних акций, подготовительные мероприятия и три крупных события: Рождественские чтения, День волонтёра - 5 декабря и День героев Отечества - 9 декабря. С 23 декабря по 15 января состоятся основные мероприятия по празднованию Нового года и Рождества.

- В целом в этом году нам необходимо уйти от излишеств, сохранив семейный добрый Новый год. Мы рекомендуем всем, в том числе учреждениям общественного питания региона, отказаться от ярких шоу, фейерверков при организации корпоративных новогодних банкетов, сохранив уважение к семейным традициям празднования Нового года, ограничится новогодним ужином и новогодними концертными номерами. При организации танцевальных мероприятий использовать проверенный репертуар. Рекомендуем этот праздник провести с семьёй, с близкими, посетить кинотеатры и учреждения культуры, - рассказала министр культуры Забайкальского края.
Забайкальский край

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