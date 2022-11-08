Автомобилистам напомнили о последствиях таких нарушений
С начала года на железнодорожных переездах, расположенных в Улан-Удэ и соседних районах Бурятии, произошло три ДТП. Виновниками аварий во всех случаях стали водители автомобилей, проигнорировавшие запрещающий сигнал переездного светофора, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
О последствиях аварий, одна из которых завершилась гибелью водителя, автомобилистам напомнили в ходе очередной профилактической акции. Она состоялась 8 ноября на железнодорожном переезде, расположенном в микрорайон Стеклозавод. С водителями провели профилактические беседы, а также вручили им памятки.
- Отметим, что на переездах ВСЖД дежурными работниками регулярно фиксируются нарушения со стороны автомобилистов. В этом году в ГИБДД передана информация о 420 таких фактах. В результате к 395 водителям были применены меры административного воздействия, включая штрафы и лишение прав, - сообщили в пресс-службе.
Восточно-Сибирская железная дорога призывает автовладельцев к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.
В Улан-Удэ водители регулярно нарушают ПДД на переездах
Общество, Фото:
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