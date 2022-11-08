Первый набор из 25 студентов успешно проходит обучение
В 2022 году министерство здравоохранения Бурятии впервые организовало приём студентов на целевое обучение по специальности «Сестринское дело» в Северобайкальске. Обучение проходит по целевому договору в Бурятском республиканском многопрофильном техникуме инновационных технологий.
На обучение поступили ребята из Северобайкальска, Северо-Байкальского и Муйского районов. Конкурс составил 1,6 человек на место. Средний балл поступивших составил 4,2.
- С начала учебного года студенты прошли успешную адаптацию, как внутри группы, так и среди обучающихся всех курсов. За два месяца обучения приняли активное участие различных мероприятиях: День знаний, День Здоровья, День среднего профессионального образования, День учителя, посвящение в студенты. Студенты сразу включились в волонтёрскую, творческую и спортивную деятельность техникума, - рассказали в минздраве республики.
После окончания техникума выпускники получат квалификацию «медицинская сестра», «медицинский брат». Им будет гарантировано трудоустройство в медицинских организациях республики.
В Северобайкальске впервые обучают «целевиков» - будущих медсестёр
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