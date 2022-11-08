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Росгвардейцы Бурятии почтили память погибших коллег

Росгвардейцы Бурятии почтили память погибших коллег
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В память о героях прозвучал троекратный оружейный салют

Сегодня в Бурятии почтили память погибших при выполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД.

В клубе территориального управления Росгвардии сотрудники и военнослужащие почтили память сослуживцев минутой молчания.

- Мы с благодарностью чтим сотрудников и военнослужащих, отдавших свои жизни за процветание нашей родной Бурятии и России, склоняем головы перед павшими и помним их всех поименно. Отдаём дань уважения ребятам, которые погибли на боевом посту. Вечная им память, - отметил заместитель начальника управления полковник полиции Александр Агванов.


На базе сил специального назначения прошел торжественный митинг. Росгвардейцы, родственники погибших сотрудников и приглашённые гости возложили цветы к подножию мемориала «Шагнувшие в бессмертие». В память о героях прозвучал троекратный оружейный салют.


В районных подразделениях вневедомственной охраны также прошли памятные мероприятия. Сотрудники почтили память павших минутой молчания и посетили семьи своих погибших товарищей.


Коллеги не забывают о погибших товарищах – им оказывают помощь в ремонте жилья, организации учёбы и отдыха детей и пр.

- За годы службы в разное время при исполнении служебных обязанностей погибли 28 сотрудников, из них 22 были отмечены государственными наградами. Именами героев названы улицы в населённых пунктах, им установлены мемориальные доски и парты Героев в школах, в их честь проводятся различные турниры, - сообщили в Росгвардии по Бурятии. 
Росгвардия

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