Росгвардейцы Бурятии почтили память погибших коллег













Сегодня в Бурятии почтили память погибших при выполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД.В клубе территориального управления Росгвардии сотрудники и военнослужащие почтили память сослуживцев минутой молчания.- Мы с благодарностью чтим сотрудников и военнослужащих, отдавших свои жизни за процветание нашей родной Бурятии и России, склоняем головы перед павшими и помним их всех поименно. Отдаём дань уважения ребятам, которые погибли на боевом посту. Вечная им память, - отметил заместитель начальника управления полковник полиции Александр Агванов.На базе сил специального назначения прошел торжественный митинг. Росгвардейцы, родственники погибших сотрудников и приглашённые гости возложили цветы к подножию мемориала «Шагнувшие в бессмертие». В память о героях прозвучал троекратный оружейный салют.В районных подразделениях вневедомственной охраны также прошли памятные мероприятия. Сотрудники почтили память павших минутой молчания и посетили семьи своих погибших товарищей.Коллеги не забывают о погибших товарищах – им оказывают помощь в ремонте жилья, организации учёбы и отдыха детей и пр.- За годы службы в разное время при исполнении служебных обязанностей погибли 28 сотрудников, из них 22 были отмечены государственными наградами. Именами героев названы улицы в населённых пунктах, им установлены мемориальные доски и парты Героев в школах, в их честь проводятся различные турниры, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.