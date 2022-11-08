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Учёные нашли в Бурятии неисследованные пещеры

Учёные нашли в Бурятии неисследованные пещеры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В одной из них есть рисунки древних людей

Иркутские спелеологи открыли неизведанные пещеры в Окинском районе Бурятии. На стенах одной из них обнаружены наскальные рисунки древних людей. Местонахождение пещер пока скрывают для сохранения научной информации, сообщает газета «Областная».

Заведующий лабораторией геоморфологии Института географии СО РАН имени Сочавы Дмитрий Кобылкин в этом году он участвовал более чем в 15 экспедициях, в составе группы иркутских спелеологов побывал в Бурятии.

– Мы открыли много новых пещер. Одна из пещер находится в 200 метрах от вершины 600-метровой скалы. Спускаться в неё нужно вертикально по верёвкам. Судя по сохранившимся внутри рисункам, раньше там бывали люди. Как они туда забирались, я даже не представляю, – удивляется учёный.

Местонахождение объектов пока держат в тайне, потому что зачастую в такие места приходят туристы, и уникальная научная информация может быть уничтожена. 
ученые пещера

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В одной из них есть рисунки древних людей
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