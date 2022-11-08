Забайкалку оштрафовали за оскорбление соседки

Женщина написала нецензурные слова на входной двери квартиры
В ночь с 7 на 8 июля жительница многоквартирного дома в посёлке Шерловая Гора Борзинского района Забайкальского края услышала шум, якобы доносившийся сверху. Решив не сообщать о нарушении покоя в полицию и разобраться самостоятельно, она вышла на лестничную площадку, поднялась на этаж и написала на двери соседки оскорбления с использованием нецензурной брани.
Прокуратура возбудила в отношении женщины дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере трёх тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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