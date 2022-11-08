Открытки нарисовали местные жители
Фонд «Возрождение Земли Сибирской» провёл в Байкальске акцию, на которой местные жители подписали и отправили близким по всей России тысячу открыток с приветом из клубничной столицы Сибири.
Как сообщал «Байкал-Daily», байкальчане придумали и нарисовали открытки специально для конкурса открыток «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири».
Всего на конкурс поступило 70 работ от 50 жителей Байкальска. По его итогам на экспертном и зрительском голосовании выбрали 10 открыток, которые напечатали тиражом по 500 штук каждую.
5 ноября в библиотеке прошло торжественное награждение победителей конкурса и вручение авторских экземпляров открыток. После него байкальчане подписали первую тысячу открыток, наклеили на них марки и отправили Почтой России. Кроме адресов родных и близких, участники акции заполнили открытки для посткроссеров и всех, кто захотел получить привет с Байкала и оставил свои адрес в специальной форме.
- Из пятитысячного тиража открыток мы отправили первую тысячу! До конца года мы подпишем и разошлём ещё четыре тысячи открыток — для этого мы планируем подключить школы города Байкальска. Подписание открыток — почти ушедшая традиция, которая раньше объединяла семьи за одним столом. Люди вместе выбирали открытки и сочиняли добрые слова для близких. На первой акции в Байкальске мы увидели своими глазами, сколько радости это приносит как взрослым, так и детям. Рады, что так много людей присоединились к нашему проекту, - рассказала Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской».
Из Байкальска отправили первую тысячу открыток с приветом
Общество, Фото:
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