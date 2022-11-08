Бурятия получила 26 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами





















В 2022 году в рамках нацпроекта «Экология» Бурятия получила более 96 млн рублей на закупку новой техники и оборудования для тушения лесных пожаров.- Мы закупили 26 единиц лесопожарной техники – это грузовые автомобили, автоцистерны, вездеходы и квадроциклы. Вся техника маневренная, с хорошей проходимостью. Также закуплено 37 единиц оборудования – мотопомпы, воздуходувки и установки высокого давления, - отметил Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.Современная спецтехника позволила лесникам оперативно потушить возгорания на малых площадях – более 86% лесных пожаров ликвидированы в первые сутки. Средняя площадь обнаружения пожаров снизилась на 27% и составила 0,43 га.Всего за четыре года реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в республику поступила 201 единица лесопожарной техники и более 600 единиц лесопожарного оборудования. На закупку из федерального бюджета было выделено более 664 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.