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Бурятия получила 26 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами

Бурятия получила 26 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Современная спецтехника позволяет лесникам оперативно потушить

В 2022 году в рамках нацпроекта «Экология» Бурятия получила более 96 млн рублей на закупку новой техники и оборудования для тушения лесных пожаров.

- Мы закупили 26 единиц лесопожарной техники – это грузовые автомобили, автоцистерны, вездеходы и квадроциклы. Вся техника маневренная, с хорошей проходимостью. Также закуплено 37 единиц оборудования – мотопомпы, воздуходувки и установки высокого давления, - отметил Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.

Современная спецтехника позволила лесникам оперативно потушить возгорания на малых площадях – более 86% лесных пожаров ликвидированы в первые сутки. Средняя площадь обнаружения пожаров снизилась на 27% и составила 0,43 га.

Всего за четыре года реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в республику поступила 201 единица лесопожарной техники и более 600 единиц лесопожарного оборудования. На закупку из федерального бюджета было выделено более 664 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 





лесные пожары

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