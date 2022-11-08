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МЧС призывает водителей Бурятии к плавной езде

МЧС призывает водителей Бурятии к плавной езде
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ведомство дало советы водителям в первый гололёд

По данным Бурятского гидрометцентра на автодорогах и перевалах местами гололедица, накаты. Сотрудники МЧС напоминают автовладельцам меры безопасности.

При управлении автомобилем на скользкой дороге все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололёде может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придаёт ему большую устойчивость.

- Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Водителям советуют удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части необходимо проявить повышенную осторожность.

- Помните, что пешеход также идёт по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и людям пожилого возраста, - призывают в ведомстве. 
МЧС

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