Он стал лучшим в номинации «Территория для жизни» среди НКО
Бурятия общими усилиями смогла обеспечить победу в народном голосовании международной премии #МыВместе для важнейшего экологического проекта республики «Мусор из головы». Голосование, как сообщал «Байкал-Daily», продолжалось до 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ.
Автором проекта является Чингис Болотов. Обойдя ближайшего соперника на 1000 с лишним голосов, проект «Мусор из головы» стал лучшим в категории «НКО» в номинации «Территория для жизни», сообщает минспорта Бурятии.
#МыВместе – это продолжение одноименной акции взаимопомощи и наследие всероссийского конкурса «Доброволец России». Награду лучшим вручает президент России.
Ранее бурятский проект «Мусор из головы» прошёл региональный отбор и попал в финал премии в числе 112 лучших инициатив.
А теперь решение осталось за экспертным жюри. Они на основании многих критерием отберут лучший проект, который и получит медиа и материальную поддержку для дальнейшей реализации. Всего изначально на конкурс было подано 31 тысяча заявок со всей страны.
Проект о Байкале «Мусор из головы» обошёл соперника на 1000 голосов
Общество, Фото:
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