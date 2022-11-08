Кормушки смастерили местные жители
На территории Фролихинского заказника открылась «столовая», сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Кормушки для птиц смастерили жители города Северобайкальска и Северо-Байкальского района, чтобы поучаствовать в межмуниципальном конкурсе. Они делают уже вторую зиму подряд. В этот раз воспитанники детских садов, школьники и объединённые команды ТОС сделали 300 «столовых» для пернатых. Некоторые из них уже «открылись» во Фролихинском заказнике.
В составе судейской комиссии конкурса также были сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Однако они попали туда не просто так.
- Признаемся, в их число они попали с корыстным мотивом: наши судьи выбрали самые прочные и надёжные кормушки, чтобы повесить их на территории заказника «Фролихинский». Благодаря оригинальному исполнению, они не только помогут в подкормке птиц этой зимой, но и станут украшением кордона в бухте Аяя, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Авторов, вошедших в список победителей и призёров семи номинаций, в торжественной обстановке наградили грамотами и подарками,
В заказнике в Бурятии открылись птичьи «столовые»
Общество, Фото:
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