В заказнике в Бурятии открылись птичьи «столовые»

Кормушки смастерили местные жители



На территории Фролихинского заказника открылась «столовая», сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Кормушки для птиц смастерили жители города Северобайкальска и Северо-Байкальского района, чтобы поучаствовать в межмуниципальном конкурсе. Они делают уже вторую зиму подряд. В этот раз воспитанники детских садов, школьники и объединённые команды ТОС сделали 300 «столовых» для пернатых. Некоторые из них уже «открылись» во Фролихинском заказнике.



В составе судейской комиссии конкурса также были сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Однако они попали туда не просто так.



- Признаемся, в их число они попали с корыстным мотивом: наши судьи выбрали самые прочные и надёжные кормушки, чтобы повесить их на территории заказника «Фролихинский». Благодаря оригинальному исполнению, они не только помогут в подкормке птиц этой зимой, но и станут украшением кордона в бухте Аяя, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».



Авторов, вошедших в список победителей и призёров семи номинаций, в торжественной обстановке наградили грамотами и подарками,





