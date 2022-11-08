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Юные спортсменки из Бурятии привезли золото с Кубка России по фитнес-аэробине

Юные спортсменки из Бурятии привезли золото с Кубка России по фитнес-аэробине
Общество,  Фото:pixabay.com
Девушки заняли первое место в аэробике и первое место по хип-хопу

С победой возвратились домой спортсменки из Бурятии, принявшие участие во всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике. Соревнования прошли с 5 по 7 ноября в Красноярске. В рамках соревнований проходил также этап Кубка России по фитнес-аэробике и фестиваль по хип-хопу.

Среди участников Кубка России были спортсмены из городов Томск, Красноярск, Обнинск, Ангарск, Челябинск, Екатеринбург, Канск. Бурятию представила команда Джидинского района под руководством тренера Ирины Бальчуговой, сообщили в районной администрации.

В программе соревнований было три номинации в трёх возрастных категориях. Девушки из Бурятии, уроженки Джидинского района, успешно прошли в полуфинал, а затем в финал по программе «Аэробика- 5». Выступив достойно, юные спортсменки заняли первое место, защитив честь республики на Кубке России.

Кроме того, на фестивале по хип-хопу девушки заняли первые места в двух категориях: хип- хоп группа и хип-хоп (дуэт).

Все победительницы учатся в петропавловской средней общеобразовательной школе № 1.
спорт фитнес-аэробика

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