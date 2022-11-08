В Улан-Удэ «заговорили» машины-пескоразбрасыватели







- В период снегопадов нам нужно оперативно проводить подсыпку, чтобы обезопасить движение на городских дорогах. Однако ранее бывали случаи, когда на дорогах наша техника не могла проехать через пробки. Это замедляло работы. Поэтому мы приняли решение оснастить нашу технику звуковым оповещением, призывающим уступить дорогу дорожной машине. Мы будем наблюдать за эффективностью данного нововведения, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Автомобилистов просят пропускать дорожную технику, чтобы в снегопады машины могли оперативно подсыпать городские дороги.





В Улан-Удэ комбинат по благоустройству в качестве эксперимента внедрил звуковое оповещение на машинах-пескоразбрасывателях, чтобы предупреждать автомобилистов о проводимых работах по подсыпке. Такое оповещение призвано повысить оперативность выполняемых работ.