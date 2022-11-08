В Улан-Удэ «заговорили» машины-пескоразбрасыватели

Спецтехнику оснастили звуковым оповещением
В Улан-Удэ комбинат по благоустройству в качестве эксперимента внедрил звуковое оповещение на машинах-пескоразбрасывателях, чтобы предупреждать автомобилистов о проводимых работах по подсыпке. Такое оповещение призвано повысить оперативность выполняемых работ.
- В период снегопадов нам нужно оперативно проводить подсыпку, чтобы обезопасить движение на городских дорогах. Однако ранее бывали случаи, когда на дорогах наша техника не могла проехать через пробки. Это замедляло работы. Поэтому мы приняли решение оснастить нашу технику звуковым оповещением, призывающим уступить дорогу дорожной машине. Мы будем наблюдать за эффективностью данного нововведения, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.
Автомобилистов просят пропускать дорожную технику, чтобы в снегопады машины могли оперативно подсыпать городские дороги.
Московский коллектив выступит в Улан-Удэ в декабре
На увековечивание памяти первого президента Бурятии потребуется более 10 млн рублей
10% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует
Отец начал платить алименты только после вмешательства судебных приставов
В первую очередь коммунальщики выбирают наиболее опасные участки
Всего в ходе осеннего призыва будет призвано более 1000 человек
Перед уходом из исправительного учреждения они выступили перед другими осуждёнными
Количество поездок на муниципальном транспорте для владельца проездного билета не ограничено
Мемориальный комплекс возведут в трёх городах, в том числе в Бурятии
С жалобами на шум можно обратиться в Роспотребнадзор
Женщина обратилась в прокуратуру
Акцию проведут с 11 по 27 ноября
Презентация состоялась 4 ноября
Порывы ветра достигнут 20 м/с
Бурятия присоединилась к проекту «Радость слова»