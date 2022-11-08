Бурятская филармония приглашает на «Свидание»

Московский коллектив выступит в Улан-Удэ в декабре
8 декабря в рамках проекта Бурятской филармонии для молодых сонграйтеров «Откровенно. Про песни» выступит московская группа «Свидание».
«Свидание» — московский коллектив, основанный в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти вместе с братьями Иваном (гитара) и Дмитрием (бас) Галицкими. Позже к ним присоединились Роман Гатчин (барабаны) и Антон Макаров, известный нашей публике по группе «Диктофон» (клавиши). «Свидание» — это чувственный инди-поп, изящные мелодии и тонкие, элегантные тексты.
У группы уже сложилась преданная фан-база. Главная на сегодня песня коллектива называется «Случайная любовь». Среди достижений — заметная на независимой сцене премия «Золотая горгулья», ежегодно вручаемая московским клубом «16 тонн».
Концерт пройдёт 8 декабря в КТЦ «Феникс».
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