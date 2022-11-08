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Улан-удэнцы назвали самые благородные профессии 2022 года

Улан-удэнцы назвали самые благородные профессии 2022 года
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
10% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует

Улан-удэнцы включили в топ-3 самоотверженных профессий этого года медработников, педагогов и военнослужащих. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

23% жителей Улан-Удэ назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте — учитель (11% голосов). На третьем — военнослужащий (8%).

По 5% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 4% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтёров. Среди других благородных профессий жители Улан-Удэ называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

6% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.

10% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.

Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных и ИТР. Женщины — врачей и учителей.

работа

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