Улан-удэнцы назвали самые благородные профессии 2022 года

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

10% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует



Улан-удэнцы включили в топ-3 самоотверженных профессий этого года медработников, педагогов и военнослужащих. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.



23% жителей Улан-Удэ назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте — учитель (11% голосов). На третьем — военнослужащий (8%).



По 5% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 4% голосов — у пожарных и дворников, по 2% — у инженеров и волонтёров. Среди других благородных профессий жители Улан-Удэ называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.



6% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.



10% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.



Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных и ИТР. Женщины — врачей и учителей.



