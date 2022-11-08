Отец начал платить алименты только после вмешательства судебных приставов
В одном из районов Бурятии семейная пара развелась ещё в 2003 году. По решению суда бывший глава семьи должен был перечислять часть своего заработка на содержание двух детей вплоть до их совершеннолетия. Выплаты по алиментам были нерегулярными, и в 2019 году мать обратилась к судебным приставам-исполнителям. К этому моменту долг по алиментам составил более 700 тысяч рублей.
- После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил временное ограничение на выезд должника за пределы России, арестовал его банковские счета. Собственности, на которую можно было бы обратить взыскание, за ним не числилось. После всех принятых мер, проведенных профилактических бесед и разъяснения последствий уклонения от исполнения решения суда о взыскании алиментов, гражданин устроился на высокооплачиваемую работу и начал выплачивать алименты, - рассказали в службе судебных приставов Бурятии.
За 3,5 года должник оплатил всю задолженность. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Отметим, за девять месяцев службой судебных приставов Бурятии взыскано более 309 миллионов рублей алиментных платежей.
В Бурятии приставы понудили должника устроиться на работу с хорошей зарплатой
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