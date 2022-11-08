В Улан-Удэ в усиленном режиме подсыпают дороги

В первую очередь коммунальщики выбирают наиболее опасные участки



В Улан-Удэ в связи со снегопадом пять машин-пескоразбрасывателей комбината по благоустройству были подготовлены с вечера. Сегодня они в усиленном режиме подсыпают городские дороги. Также в течение часа к подсыпке приступят ещё семь таких машин, сообщили в мэрии.



- В первую очередь, мы подсыпаем наиболее опасные участки. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. Работы продолжаются. Просим жителей Улан-Удэ быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, - обратился к горожанам директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц можно сообщить по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.



