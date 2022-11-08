Всего в ходе осеннего призыва будет призвано более 1000 человек
9 ноября в Улан-Удэ состоится первая отправка призывников на службу в рамках осеннего призыва. Новобранцы отправятся для прохождения службы со сборного пункта военного комиссариата Бурятии.
Отметим, в Забайкальском крае первая отправка призывников состоялась 7 ноября.
Перед отправкой каждого призывника обеспечат комплектом военной формы одежды по сезону, банковской картой для получения денежного довольствия на период прохождения службы, комплектом средств личной гигиены и продовольственным пайком на путь следования до воинской части.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии планируется призвать более 1000 человек. Это не превысит количество граждан, направленных на военную службу в предыдущем призыве.
В военкомате Бурятии заверили, что ни один призывник не будет отправлен в район проведения специальной военной операции.
В Улан-Удэ первая отправка призывников в армию состоится 9 ноября
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