Перед уходом из исправительного учреждения они выступили перед другими осуждёнными
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии состоялся ритуал освобождения осуждённых.
- Осуждённые, получившие условно-досрочное освобождение, выступили перед другими осуждёнными. Они рассказали о том, как добились этого права, призвали не нарушать режим содержания, работать и стремится к досрочному освобождению, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Представители администрации учреждения сказали напутственные слова освобождающимся.
Получившие досрочное освобождение осуждённые характеризовались положительно. Они загладили вред перед потерпевшими, а за решёткой получили рабочую специальность.
В Бурятии досрочно выпустили нескольких осуждённых
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