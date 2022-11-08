В Бурятии досрочно выпустили нескольких осуждённых

Перед уходом из исправительного учреждения они выступили перед другими осуждёнными



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии состоялся ритуал освобождения осуждённых.



- Осуждённые, получившие условно-досрочное освобождение, выступили перед другими осуждёнными. Они рассказали о том, как добились этого права, призвали не нарушать режим содержания, работать и стремится к досрочному освобождению, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Представители администрации учреждения сказали напутственные слова освобождающимся.



Получившие досрочное освобождение осуждённые характеризовались положительно. Они загладили вред перед потерпевшими, а за решёткой получили рабочую специальность.



