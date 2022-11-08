Стартовал конкурс на лучший проект памятника к 50-летию БАМа

Мемориальный комплекс возведут в трёх городах, в том числе в Бурятии



В России стартовал конкурс «Строители БАМа» на лучшую идею памятника, посвящённого подвигу строителей Байкало-Амурской магистрали.



Подать заявку на участие команды могут с 7 ноября по 14 декабря 2022 года. Итоги конкурса планируют подвести в конце апреля 2023 года, сообщили в пресс-службе ГАУ «Институт Генплана Москвы».



К участию приглашаются российские специалисты в составе консорциумов (творческих объединений), имеющие в своём портфолио аналогичные проекты. Конкурсанты должны разработать триптих мемориального комплекса с обязательным размещением его в городах Тында (Амурская область) и Северобайкальск (Бурятия), а также в одном из городов на выбор: Советской Гавани, Усть-Куте, Новом Ургале. Мемориал в виде триптиха с благоустроенной территорией будет построен в 2024 году.



- История строительства БАМа – это история об истинных патриотах, совершивших подвиг во имя будущего Родины. Вера в экономический и культурный прогресс своей страны помогала строителям БАМа преодолевать невероятные трудности и достигать столь же невероятных целей. Очень важно, чтобы эта история не была забыта. В конкурсных работах мы ожидаем увидеть системный и при этом творческий подход участников. Ждём скульпторов и архитекторов, которые смогут показать интересные проекты и реализовать современные технологические решения, – заявил директор ОАО «РЖД» по коммуникациям, начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных.



- Основная задача конкурса — найти наиболее оригинальное и вместе с тем деликатное решение, чтобы увековечить память о строителях БАМа. Мы рады, что с поддержкой нашего постоянного партнера ОАО «РЖД», сможем сделать подарок жителям выбранного города в виде новой благоустроенной территории для проведения досуга, – поделилась директор Фонда развития науки и культуры «Таволга» Марина Бондарева.



Открытый всероссийский конкурс пройдёт в два этапа. На первом этапе состоится квалификационный отбор, где будут выбраны пять команд для дальнейшего участия. В рамках второго этапа, по итогам которого будет выбран победитель, конкурсанты займутся разработкой концепций.



Каждой из пяти команд-финалисток выплатят вознаграждение в размере 700 тысяч рублей для компенсации расходов за разработанную концепцию.



В составе жюри и экспертного совета – представители органов власти, художники, скульпторы, архитекторы, имеющие большой опыт и авторитет. Также ведётся активное сотрудничество с представителями и членами общероссийской общественной организации «Бамовское содружество».



Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на официальном сайте конкурса бам50.рф.



Конкурс инициирован ОАО «РЖД» и организован Фондом развития науки и культуры «Таволга».



