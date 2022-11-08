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Жительнице Бурятии из-за ошибки отказали в социальной выплате

Жительнице Бурятии из-за ошибки отказали в социальной выплате
Общество,  Фото:pixabay.com.
Женщина обратилась в прокуратуру

Жительница Курумканского района Бурятии для получения средств опекуну на содержание ребёнка представила в орган опеки и попечительства справку образовательного учреждения, содержащую ошибочные данные.

Непроверенный документ органом опеки и попечительства направлен в отдел социальной защиты населения для назначения выплаты. Уполномоченным органом женщине отказано в назначении опекунских в связи с ошибкой в предоставленной справке.

Главе администрации Курумканского района и начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которых опекуну назначена денежная выплата на содержание подопечной с момента обращения.

В октябре женщине выплачено 59 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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