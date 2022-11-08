Жительнице Бурятии из-за ошибки отказали в социальной выплате

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница Курумканского района Бурятии для получения средств опекуну на содержание ребёнка представила в орган опеки и попечительства справку образовательного учреждения, содержащую ошибочные данные.



Непроверенный документ органом опеки и попечительства направлен в отдел социальной защиты населения для назначения выплаты. Уполномоченным органом женщине отказано в назначении опекунских в связи с ошибкой в предоставленной справке.



Главе администрации Курумканского района и начальнику районного отдела социальной защиты населения внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которых опекуну назначена денежная выплата на содержание подопечной с момента обращения.



В октябре женщине выплачено 59 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

