В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации контрактником

Цырен Амуров награждён орденом Мужества посмертно



В ходе специальной военной операции 19 октября погиб уроженец Джидинского района Бурятии Амуров Цырен Дашидондокович.



Цырен Амуров родился 13 марта 1990 года в селе Верхний Ичетуй, был старшим сыном в семье. Окончил Верхне-Ичетуйскую среднюю школу. Особые успехи проявлял в математике. Увлекался футболом, волейболом и настольным теннисом, активно принимал участие во всех школьных мероприятиях.



После школы в 2007 году поступил в профессиональный лицей №12 в Улан-Удэ, получив специальность электрика. После окончания лицея был призван в армию, служил в спецназе ГРУ.



Цырен Дашидондокович был талантливым строителем. Он работал индивидуальным предпринимателем, занимался строительством коттеджей в Иркутске.



В мае 2022 года подписал контракт на военную службу и отбыл на Украину.



- Земляки отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом человеке, смелом и решительном. Он брался за любое дело, всегда готов был прийти на помощь. Участвовать в спецоперации пошёл осознанно и ответственно, - сообщает администрация Джидинского района.



У Цырена остались папа, брат, жена и сын.



Награждён орденом Мужества посмертно. Прощание состоится 8 ноября в Улан-Удэ.



