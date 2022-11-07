Цырен Амуров награждён орденом Мужества посмертно
В ходе специальной военной операции 19 октября погиб уроженец Джидинского района Бурятии Амуров Цырен Дашидондокович.
Цырен Амуров родился 13 марта 1990 года в селе Верхний Ичетуй, был старшим сыном в семье. Окончил Верхне-Ичетуйскую среднюю школу. Особые успехи проявлял в математике. Увлекался футболом, волейболом и настольным теннисом, активно принимал участие во всех школьных мероприятиях.
После школы в 2007 году поступил в профессиональный лицей №12 в Улан-Удэ, получив специальность электрика. После окончания лицея был призван в армию, служил в спецназе ГРУ.
Цырен Дашидондокович был талантливым строителем. Он работал индивидуальным предпринимателем, занимался строительством коттеджей в Иркутске.
В мае 2022 года подписал контракт на военную службу и отбыл на Украину.
- Земляки отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом человеке, смелом и решительном. Он брался за любое дело, всегда готов был прийти на помощь. Участвовать в спецоперации пошёл осознанно и ответственно, - сообщает администрация Джидинского района.
У Цырена остались папа, брат, жена и сын.
Награждён орденом Мужества посмертно. Прощание состоится 8 ноября в Улан-Удэ.
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации контрактником
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бурятия присоединилась к проекту «Радость слова»
Поклонникам музыки представят произведения отечественной и зарубежной хоровой музыки
Цырен Амуров награждён орденом Мужества посмертно
Подведены итоги межрегионального фотоконкурса «Расскажи про свой край»
Пострадавшим окажут помощь со дня введения режима ЧС по заявлению граждан
Рекордное количество медалей завоевали спортсмены Иркутской области
Начало ноября отлично подходит для наблюдения за животными
В следующем году здесь появятся скамейки, урны и освещение
За призы соревновались 108 юных борцов
Артист представит своим зрителям свой моноспектакль и наберёт новых абитуриентов
Сбор продолжается
В рамках мероприятия прошло награждение жителей округа
Гран-при завоевал представитель Забайкальского края
Среди победителей международного конкурса есть модельеры-дизайнеры из Бурятии
Наталью Семёнову неприятно впечатлили условия на горячем источнике