Константин Райкин приехал в Читу

Артист представит своим зрителям свой моноспектакль и наберёт новых абитуриентов



Народный артист России, художественный руководитель государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин 7 ноября начал свои гастроли в Чите. Известный артист рассказал о своем моноспектакле, который он впервые представит читинскому зрителю 7 и 8 ноября/ (12+).



- Это спектакль называется «Своим голосом». Я его играю всю жизнь. Он видоизменяется вместе со мной. Это мой такой выход к зрителям в одиночку. Началось это очень давно, когда я был еще совсем молодым артистом. У меня были кое-какие штуки, тогда я очень зал веселил - были всякие актерские зарисовки, разговоры и какие-то стихи, которые мне всегда было интересно исполнять, - рассказал Константин Райкин.



Кроме того, во время своего пребывания в Чите России Константин Райкин совместно с ведущими педагогами Высшей школы сценических искусств с 6 ноября проводят прослушивания абитуриентов, мастером которого будет сам артист. Он набирает актёрско-режиссёрский курс спустя несколько лет перерыва.



- Здесь есть толковые люди. У меня в «Сатириконе» из Читы работает один из моих любимых артистов Даня Пугаев - он один из ведущих молодых актеров. Считаю, Чита тоже некоторый источник творческих кадров. Вероятно, что мы еще отсюда кого-нибудь «наудим», - сказал он.

