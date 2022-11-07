«Холодным асфальтом» убирают те ямы, которые появились совсем недавно
В Улан-Удэ ямы на дорогах заделывают «холодным асфальтом». Работы ведутся на тех дорогах, где ямы образовались совсем недавно, поэтому не вошли в план ремонтных работ «горячим» асфальтом на этот год, сообщили в мэрии.
- Преимущество «холодного асфальта» перед «горячей» укладкой в том, что работу можно проводить при отрицательных температурах. Таким способом мы сейчас заделываем ямы, где экстренно необходим ямочный ремонт, - отметил заместитель директора по ремонту дорог комбината по благоустройству Евгений Соболев.
На прошлой неделе в Улан-Удэ «холодным асфальтом» были заделаны ямы на улицах Трактовой, Октябрьской, Бабушкина и других. Сегодня работы ведутся на проспекте 50-летия Октября и на улице Ботанической.
В Улан-Удэ дорожные ямы заделывают «холодным асфальтом»
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