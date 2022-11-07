В улан-удэнской колонии завершился конкурс «Не числом, а смирением»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые соревновались в православной живописи и иконописи



В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ подвели итоги первого этапа конкурса православной живописи и иконописи «Не числом, а смирением».



В конкурсе приняли участие пять осуждённых, которые приготовили работы в разных техниках исполнения. Это картины, выполненные акварелью, карандашом, а также картины, написанные на ткани.



Согласно объявленной теме «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», участники конкурса посвятили свои работы святым.



- Члены жюри, в состав которого вошли представители администрации учреждения, внимательно изучили представленные работы и выбрали две лучшие. Именно они представят учреждение на региональном этапе конкурса. В завершение конкурса заместитель начальника учреждения Алексей Кулаков поздравил победителей, и пожелал им дальнейших успехов в творчестве, - рассказали в УФСИН по Бурятии.



