Осуждённые соревновались в православной живописи и иконописи
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ подвели итоги первого этапа конкурса православной живописи и иконописи «Не числом, а смирением».
В конкурсе приняли участие пять осуждённых, которые приготовили работы в разных техниках исполнения. Это картины, выполненные акварелью, карандашом, а также картины, написанные на ткани.
Согласно объявленной теме «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», участники конкурса посвятили свои работы святым.
- Члены жюри, в состав которого вошли представители администрации учреждения, внимательно изучили представленные работы и выбрали две лучшие. Именно они представят учреждение на региональном этапе конкурса. В завершение конкурса заместитель начальника учреждения Алексей Кулаков поздравил победителей, и пожелал им дальнейших успехов в творчестве, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии завершился конкурс «Не числом, а смирением»
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