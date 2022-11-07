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В Усть-Ордынском округе состоялся борцовский турнир памяти Олега Алексеева

В Усть-Ордынском округе состоялся борцовский турнир памяти Олега Алексеева
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Рекордное количество медалей завоевали спортсмены Иркутской области

В Усть-Ордынском Бурятском округе прошёл XXVII открытый региональный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта по вольной борьбе, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона Европы, обладателя кубка мира Олега Алексеева. Соревнования проводились в посёлке Усть-Ордынский, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер».

В этом году турнир собрал более 440 участников. На соревнования прибыли представители шести районов УОБО, городов Иркутск, Тулун, Ангарск, Ольхонского района, села Одинск Ангарского городского округа, Бурятии, Хакасии и Забайкальского края. Всего – 26 команд. Соревнования проводились среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения в 17 весовых категориях.

По итогам двухдневных соревнований наибольшее количество медалей завоевали спортсмены Иркутской области, основную часть которых составили борцы УОБО. Представители принимающей стороны получили 51 награду: 11 золотых, 14 серебряных и 26 бронзовых медалей.

После завершения соревнований по традиции провели абсолютное первенство по бурятской борьбе, в котором приняли участие 19 человек. Победителем первенства стал Роман Х. – 16-летний спортсмен из Баяндаевского района. Ему был вручен живой приз – баран.

Напомним, первый турнир имени Олега Алексеева состоялся в 1987 году по инициативе директора Усть-Ордынской ДЮСШ Константина Баймеева. При жизни Олега Александровича было проведено 25 турниров, в 2015 году состоялся первый турнир его памяти. Участниками турнира в разные годы были чемпионы и призеры первенств Европы, мира: Александр Богомоев, Евгений Жербаев, Юрий Власко, Федор и Александр Балтуевы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Усть-Ордынский Бурятский округ турнир вольная борьба спорт Иркутская область

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