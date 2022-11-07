Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятии Ольга Седунова

Общество, Фото: предоставлено минздравом РБ

Долгие годы она трудилась в Отделенческой больнице



4 ноября после тяжёлой болезни на 82-м году ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятии, бессменная заведующая терапевтическим отделением Отделенческой больницы на ст. Улан-Удэ Седунова Ольга Павловна. О её кончине сообщил минздрав Бурятии.



Ольга Павловна родилась 18 января 1941 года в селе Ельцово Прибайкальского района. Окончила Читинский государственный медицинский институт в 1966 году.



Трудовую деятельность начинала врачом-терапевтом Новоильинской участковой больницы Заиграевского района. Из-за огромного количества пациентов кардиологического профиля приняла решение стать кардиологом. Прошла электрокардиографические курсы в Казани. С тех пор она не переставала учиться.



В 1970 году Ольга Павловна пришла на работу в Отделенческую больницу на ст. Улан-Удэ. Эта больница стала ей родной на всю оставшуюся жизнь. В 1979-1980 гг. работала в городском отделе здравоохранения, занималась анализом лечебной работы медицинских учреждений города.



Обладая глубокими знаниями и обширным клиническим опытом, она щедро делилась ими со студентами медицинского факультета БГУ и врачами-интернами.



За многолетний добросовестный труд Ольга Седунова награждалась именными часами начальника ВСЖД, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ», почётной грамотой Народного Хурала, была удостоена почетного звания «Заслуженный врач Бурятии».



Ольга Павловна оставила добрый след в истории Отделенческой больницы и здравоохранения республики. Она была добросовестным, отзывчивым и чутким человеком, примером истинной любви и преданности медицинской профессии.



Прощание состоится 8 ноября.

