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Улан-Удэ примет православную книжную выставку-форум

Улан-Удэ примет православную книжную выставку-форум
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Бурятия присоединилась к проекту «Радость слова»

В мае следующего года в Бурятии пройдёт всероссийская православная книжная выставка-форум «Радость Слова». Мероприятие проведут в рамках дней славянской письменности и культуры. Площадкой просветительского проекта станет национальная библиотека РБ.

Книжная выставка-форум «Радость Слова» реализуется издательским советом Русской Православной Церкви на протяжении более 8 лет. В рамках проекта представляется обширная экспозиция литературы, выпускаемая православными издательствами, а также культурно-просветительская программа: конференции, слушания, круглые столы, фотовыставки, кинолектории и т.п. В мероприятиях выставки-форума традиционно принимают участие писатели-лауреаты Патриаршей литературной премии им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия, известные богословы и общественные деятели.

В рамках организации и проведения проекта на территории Улан-Удэнской епархии состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались основные организационные вопросы и культурно-деловая программа. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
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