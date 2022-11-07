Бурятия присоединилась к проекту «Радость слова»
В мае следующего года в Бурятии пройдёт всероссийская православная книжная выставка-форум «Радость Слова». Мероприятие проведут в рамках дней славянской письменности и культуры. Площадкой просветительского проекта станет национальная библиотека РБ.
Книжная выставка-форум «Радость Слова» реализуется издательским советом Русской Православной Церкви на протяжении более 8 лет. В рамках проекта представляется обширная экспозиция литературы, выпускаемая православными издательствами, а также культурно-просветительская программа: конференции, слушания, круглые столы, фотовыставки, кинолектории и т.п. В мероприятиях выставки-форума традиционно принимают участие писатели-лауреаты Патриаршей литературной премии им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия, известные богословы и общественные деятели.
В рамках организации и проведения проекта на территории Улан-Удэнской епархии состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались основные организационные вопросы и культурно-деловая программа. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
Улан-Удэ примет православную книжную выставку-форум
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