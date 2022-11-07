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Туристы не смогли вывезти из Бурятии финики, виноград и чернослив

Туристы не смогли вывезти из Бурятии финики, виноград и чернослив
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» госинспекторы управления Россельхознадзора не дали туристам вывезти 70 кг продукции.

Граждане Монголии и России пытались перевезти 10 кг фиников, 10 кг винограда, 10 кг грецкого ореха, 20 кг чернослива и 21 кг картофеля без фитосанитарных сертификатов. Это является нарушением закона о карантине растений, и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.

- По данным фактам составлено два протокола об административном правонарушении по ст.10.2 КоАП РФ. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, - сообщили в пресс-службе управления.

Россельхознадзор

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