В аэропорту Улан-Удэ нашли потерянное кольцо пассажирки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пассажирка из Комсомольска-на-Амуре едва не лишилась украшения



6 ноября в транспортную полицию Улан-Удэ обратилась 29-летняя жительница города Комсомольск-на-Амуре с заявлением о потере кольца в аэропорту «Байкал». Украшение она оценила в 30 тысяч рублей.



В итоге «потеряшке» повезло. Транспортным полицейским удалось отыскать потерянное кольцо.



- Женщина по собственной неосторожности утеряла в помещении аэропорта «Байкал» кольцо стоимостью 30 тысяч рублей. Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте своевременно приняли меры по поиску ювелирного украшения, не допустив хищения имущества заявительницы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Скоро полицейские вернут ювелирное украшение законной владелице.

