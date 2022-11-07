Пассажирка из Комсомольска-на-Амуре едва не лишилась украшения
6 ноября в транспортную полицию Улан-Удэ обратилась 29-летняя жительница города Комсомольск-на-Амуре с заявлением о потере кольца в аэропорту «Байкал». Украшение она оценила в 30 тысяч рублей.
В итоге «потеряшке» повезло. Транспортным полицейским удалось отыскать потерянное кольцо.
- Женщина по собственной неосторожности утеряла в помещении аэропорта «Байкал» кольцо стоимостью 30 тысяч рублей. Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте своевременно приняли меры по поиску ювелирного украшения, не допустив хищения имущества заявительницы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Скоро полицейские вернут ювелирное украшение законной владелице.
В аэропорту Улан-Удэ нашли потерянное кольцо пассажирки
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