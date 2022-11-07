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Тяжелоатлетка из Бурятии выиграла «бронзу» всероссийских соревнований

Тяжелоатлетка из Бурятии выиграла «бронзу» всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Результат спортсменки в двоеборье – 135 кг

Представительница Бурятии Сэсэг Санжиева стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике «XXIX турнир памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина». Она набрала в сумме двоеборья результат, равный 135 кг.

Турнир проходил в конце октября в Кемеровской области. Борьбу за медали вели более 120 спортсменов из 11 регионов России, среди них и заслуженный мастер спорта России и мастера спорта России международного класса.

Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, весной Сэсэг Санжиева стала победительницей чемпионата Забайкальского края по тяжелой атлетике.
тяжелая атлетика Бурятия спорт всероссийские соревнования

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