Результат спортсменки в двоеборье – 135 кг
Представительница Бурятии Сэсэг Санжиева стала бронзовым призёром всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике «XXIX турнир памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина». Она набрала в сумме двоеборья результат, равный 135 кг.
Турнир проходил в конце октября в Кемеровской области. Борьбу за медали вели более 120 спортсменов из 11 регионов России, среди них и заслуженный мастер спорта России и мастера спорта России международного класса.
Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, весной Сэсэг Санжиева стала победительницей чемпионата Забайкальского края по тяжелой атлетике.
Тяжелоатлетка из Бурятии выиграла «бронзу» всероссийских соревнований
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