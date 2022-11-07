В городской автопарк требуется 221 водитель
Недавно городской автопарк в Улан-Удэ пополнился 65 новыми автобусами и будет ещё пополняться. Новым автобусам нужны водители, слесари, кондукторы. В связи с расширением автопарка МУП «Городские маршруты» готово дать работу более 200 новым сотрудникам.
- Наше предприятие сильно нуждается в кадрах. На сегодняшний день мы укомплектовали новые автобусы, которые уже поступили, но в ближайшее время нам будет не хватать кадров. Мы рассчитали, что в идеале нам нужно 352 водителя, уже работает 131, набираем ещё 221, - сообщил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.
С начала сентября на предприятие устроились 30 водителей и 15 кондукторов.
- Мы гарантированно обеспечим стабильную заработную плату, бесплатное переобучение на категорию «Д» и подъёмные 20 тысяч рублей. Мы приглашаем и иногородних водителей, готовы предложить и рассмотреть частные условия, - сказал на брифинге председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.
Сейчас МУП «Городские маршруты» обслуживает 19 маршрутов. В 2023 году планируется организовать движение по 24 маршрутам.
Столице Бурятии не хватает водителей автобусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для жителей севера нормативы больше, чем для остальных районов
Долгие годы она трудилась в Отделенческой больнице
Продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов
Пассажирка из Комсомольска-на-Амуре едва не лишилась украшения
В городской автопарк требуется 221 водитель
Ремонта здесь не было десятки лет
Природную аномалию зафиксировали на Байкале
Автобусы большого класса обещают отправлять на магистральные маршруты
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
«Пуля вошла ухо вошла, а вышла из глаза»
Сегодня стартует неделя энергосберегающих технологий «Бережём вместе»
До конца года будет введено девять новых объектов образования
Каждый зритель, купивший билет, внесёт свой вклад
Студенты Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта давно занимаются волонтёрской работой
Баир Цыдыпылов работает в театре уже 15 лет