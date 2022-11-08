В Бурятии сегодня местами небольшой снег

Порывы ветра достигнут 20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 ноября по республике облачно, местами небольшой снег, ночью и утром по северной половине республики до умеренного. Ветер западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью и югу +1,-4, днём +1,+6, местами -2,-7.



В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер западный 5-10, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +1,+3.

