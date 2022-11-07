Ремонта здесь не было десятки лет
В Улан-Удэ отремонтировали автодорогу по улице Сосновая возле Пентагона. Она ведёт к школе №64, к двум детским садам и Городскому культурному центру. Ремонта здесь не было десятки лет.
- Участок протяжённостью 420 метров отремонтировала подрядная организация «Дорстройинвест». Площадь покрытия составляет 3,4 тысячи кв.м., - сообщили в пресс-службе администрации города.
Недавно прошла рабочая приёмка, сейчас подрядчик устраняет выявленные замечания. После итоговой приёмки объект будет сдан в эксплуатацию.
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле Пентагона
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для жителей севера нормативы больше, чем для остальных районов
Долгие годы она трудилась в Отделенческой больнице
Продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов
Пассажирка из Комсомольска-на-Амуре едва не лишилась украшения
В городской автопарк требуется 221 водитель
Ремонта здесь не было десятки лет
Природную аномалию зафиксировали на Байкале
Автобусы большого класса обещают отправлять на магистральные маршруты
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
«Пуля вошла ухо вошла, а вышла из глаза»
Сегодня стартует неделя энергосберегающих технологий «Бережём вместе»
До конца года будет введено девять новых объектов образования
Каждый зритель, купивший билет, внесёт свой вклад
Студенты Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта давно занимаются волонтёрской работой
Баир Цыдыпылов работает в театре уже 15 лет