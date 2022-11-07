В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле Пентагона

Ремонта здесь не было десятки лет



В Улан-Удэ отремонтировали автодорогу по улице Сосновая возле Пентагона. Она ведёт к школе №64, к двум детским садам и Городскому культурному центру. Ремонта здесь не было десятки лет.



- Участок протяжённостью 420 метров отремонтировала подрядная организация «Дорстройинвест». Площадь покрытия составляет 3,4 тысячи кв.м., - сообщили в пресс-службе администрации города.



Недавно прошла рабочая приёмка, сейчас подрядчик устраняет выявленные замечания. После итоговой приёмки объект будет сдан в эксплуатацию.

