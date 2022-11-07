В Бурятии ива «перепутала сезон» и зацвела в ноябре

Природную аномалию зафиксировали на Байкале
В Забайкальском национальном парке в Бурятии заметили цветущую иву. Она растёт на берегу Байкала, в местности Мягкая Карга.
- На календаре ноябрь, но по ощущениям как будто весна: у нас даже зацвела ива. Для ноября картина необычная: все побеги покрылись лёгким белоснежным пухом, который медленно опадает под дуновения ветерка, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Традиционно цветение ивы начинается в марте-апреле. Об этом явлении мы узнаём перед Вербным воскресением, когда ивовые прутики, в народе называемые вербой, начинают продавать на каждом углу.
Учёные, изучающие сезонные явления природы, сходятся во мнение, что средняя температура года в последнее становится теплее. И цветущая ива в ноябре – яркое тому подтверждение.
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