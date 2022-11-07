Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие три дня в Бурятии ожидается ветреная погода, порывы достигнут 20 м/с. Ожидается небольшой снег. Днём воздух прогреется до +6 градусов, по ночам столбик термометра местами опустится до -23.
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 8 ноября, по республике облачно, местами небольшой снег, ночью и утром по северной половине республики до умеренного. Ветер западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью и югу +1,-4, днём +1,+6, местами -2,-7.
В среду, 9 ноября, переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -5,-10, местами -15,-20, по Прибайкалью 0,-5, днём 0,+5, местами -2,-7.
В четверг, 10 ноября, облачно, местами снег, по южной половине и Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер переменный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, по северо-востоку -18,-23, днём +3,-2, местами -4,-9.
В Бурятии ожидается ветреная и снежная погода
Общество, Фото:
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